В России запустят «Машину по развитию талантов»

Управляющие партнеры Авито Иван Гуз и Сергей Пивень рассказали о запуске программы Talent Development Machine на молодежном дне ПМЭФ Фото: пресс-служба Авито Поделиться Поделиться





Одна из аудиторий Молодежного дня ПМЭФ оказалась переполнена гостями: студенты и школьники пришли пообщаться с топ-менеджментом Авито. За 1,5 часа управляющие партнеры компании ответили на два десятка вопросов. Аудитория находила всё новые способы привлечь внимание спикеров — в воздух поднимали мерцающие экраны мобильных, плакаты и даже зонт - так сильны были азарт и желание пообщаться с топами большой ИТ-компании.

Студенты, многие из которых уже ведут собственные социальные или коммерческие проекты, интересовались стратегией и ключевыми направлениями развития. Стартаперы смело предлагали свои идеи и пытались перенять секреты опытных менеджеров.



Фото: пресс-служба Авито Поделиться Поделиться





Один из вопросов касался работы Авито с молодыми талантами, а также программ стажировок.

— Средний возраст сотрудников нашей компании — 26–28 лет. Мы активно набираем молодых специалистов. В Авито открыто много программ стажировок. У нас есть вся инфраструктура для разработки и запуска новых продуктов, выстроенная система менеджмента, — сказал Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса. Иван отметил, что сейчас в Авито компании работает около 8000 сотрудников и ежегодно их число растет на треть. А больше 80% стажеров остаются работать и после завершения программы.

Топ-менеджеры Авито рассказали, что карьерный рост стажера до позиций среднего звена занимает до двух лет, а вырасти до тимлида можно за 3–5 лет. Кроме того, компания поддерживает развитие управленческих компетенций менеджеров.



Фото: пресс-служба Авито Поделиться Поделиться





— Мы сейчас строим программу, которая называется Talent Development Machine. Она подготовит из молодых тимлидов новое поколение менеджеров. И смысл этой программы в том, что человек, попав в нее, должен пройти определенное количество позиций к ответственной управленческой роли — например, руководителя кластера. К этому моменту он уже хорошо знает компанию, знает коллег, получил все необходимые навыки. И не просто компетентно может делать свою техническую работу, но может делать и работу управленческую, — подчеркнул Сергей Пивень, управляющий партнер по поддержке бизнеса. После серии вопросов спикеры поделились с молодежью советами для начинающих специалистов и предпринимателей.

Сергей Пивень считает, что главное — не сдаваться, потому что любое поражение может стать шагом на пути к успеху.

— Несмотря ни на какие неудачи, вы должны ложиться спать с мыслью: «Завтра я что-нибудь решу и переиграю эту ситуацию!»



Фото: пресс-служба Авито Поделиться Поделиться





Иван Гуз посоветовал молодежи постоянно пробовать новое, не гнаться за краткосрочной выгодой и искать смысл во всём, что они делают. Сам он однажды так и сделал, когда принял предложение прийти в Авито на этапе стартапа, отказавшись от неплохой должности на прошлом месте работы:

— Они продали мне историю: «Мы хотим менять мир и предлагаем тебе кардинально изменить свою судьбу». Я пошел тогда на меньшие деньги, чем имел на тот момент, зато получил полный карт-бланш на любые действия. Это мне очень понравилось. Компания росла вместе со мной. Сергей Пивень пришел в Авито уже на том этапе, когда стартап вырос в корпорацию: — У нас с Авито была сделка. Я обещал построить то, что умею — в части финансового планирования. А компания обещала научить меня магии онлайн рынка. И, собственно говоря, процесс обучения происходит до сих пор. И я счастлив каждый день, когда прихожу на работу в офис. Мне очень нравится наша компания. Я считаю, что это замечательная команда людей, которые делают замечательные дела, — признался он.

