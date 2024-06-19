    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    756мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.04eur93.3

    В июле в Петербурге сыграют «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи»

    1162
    3 комментария

    Международный футбольный турнир пройдет в Петербурге в начале июля. Как сообщили 19 июня в пресс-службе «Зенита», помимо сине-бело-голубых в соревновании выступят сербский чемпион «Црвена Звезда», аргентинский «Тальерес», занявший второе место в чемпионате, и ФК «Сочи».

    Расписание матчей:

    2 июля. «Зенит» — «Сочи».

    5 июля. «Црвена Звезда» — «Сочи», «Зенит» — «Тальерес».

    8 июля. «Зенит» — «Црвена Звезда», «Сочи» — «Тальерес».

    12 июля. «Црвена Звезда» — «Тальерес».

    Все игры пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский».

    В сезоне 2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Футбол
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close