В июле в Петербурге сыграют «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи»

Международный футбольный турнир пройдет в Петербурге в начале июля. Как сообщили 19 июня в пресс-службе «Зенита», помимо сине-бело-голубых в соревновании выступят сербский чемпион «Црвена Звезда», аргентинский «Тальерес», занявший второе место в чемпионате, и ФК «Сочи».
Расписание матчей:
2 июля. «Зенит» — «Сочи».
5 июля. «Црвена Звезда» — «Сочи», «Зенит» — «Тальерес».
8 июля. «Зенит» — «Црвена Звезда», «Сочи» — «Тальерес».
12 июля. «Црвена Звезда» — «Тальерес».
Все игры пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский».
В сезоне 2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.