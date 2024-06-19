Геннадий Тростянецкий приближает «Жирофле-Жирофля» к современности

Классический сюжет с переодеваниями композитор подает намеренно наивно и открыто и добавляет звучание в духе староитальянских фарсовых комедий. В музыке «Жирофле-Жирофля» много распевных песенок, а развернутые финалы-ансамбли напоминают оперные. Режиссер о выборе материала: «Музыка Шарля Лекока, извлеченная из пыльных парижских тайников XIX века главным дирижером Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Андреем Алексеевым, столь оригинально им оркестрована, что озорные и нежные нотки ее вытащили на свет такую же озорную и забавную историю про двух близняшек Жирофле и Жирофля, вот-вот готовых впрыгнуть под венец, невзирая на уму непостижимые случившиеся с их женихами приключения, которые им всем уготовили превратности судьбы в лице их неуемных родителей, призвавших на помощь свадьбам весь народ острова Сен-Лекок, в прекрасном ландшафте которого разворачивается эта совершенно невероятная история, сплошь состоящая из причудливых путаниц и неожиданных развязок, полная дерзости и нежности, красоты и искренности, которых так не хватает нашему «суровому и жестокому» XXI столетию».

