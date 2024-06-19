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    Геннадий Тростянецкий приближает «Жирофле-Жирофля» к современности

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    21 и 23 июня в театре Музыкальной комедии состоится премьера спектакля Геннадия Тростянецкого «Жирофле-Жирофля». Комическая опера Лекока — это образец буффонады. История о двух испанских близняшках, которые были так похожи, что их различали лишь по цвету банта.

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    Классический сюжет с переодеваниями композитор подает намеренно наивно и открыто и добавляет звучание в духе староитальянских фарсовых комедий. В музыке «Жирофле-Жирофля» много распевных песенок, а развернутые финалы-ансамбли напоминают оперные. Режиссер о выборе материала: «Музыка Шарля Лекока, извлеченная из пыльных парижских тайников XIX века главным дирижером Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Андреем Алексеевым, столь оригинально им оркестрована, что озорные и нежные нотки ее вытащили на свет такую же озорную и забавную историю про двух близняшек Жирофле и Жирофля, вот-вот готовых впрыгнуть под венец, невзирая на уму непостижимые случившиеся с их женихами приключения, которые им всем уготовили превратности судьбы в лице их неуемных родителей, призвавших на помощь свадьбам весь народ острова Сен-Лекок, в прекрасном ландшафте которого разворачивается эта совершенно невероятная история, сплошь состоящая из причудливых путаниц и неожиданных развязок, полная дерзости и нежности, красоты и искренности, которых так не хватает нашему «суровому и жестокому» XXI столетию».

    Геннадий Тростянецкий отходит от исторической традиции постановок «Жирофле-Жирофля» и приглашает в соавторы либретто московского драматурга Сергея Плотова, чтобы переосмыслить французский текст XIX века и приблизить его к нашей реальности. В постановочную группу также вошли сценограф Мария Утробина, хореограф Ольга Васильева и художник по свету Евгений Виноградов.

    16+

    Арина Хек

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