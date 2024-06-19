Польские власти обвинили российских хакеров в срыве трансляции матча Евро-2024

Заместитель министра цифровых технологий Польши Павел Ольшевский обвинил Россию в «кибератаке» на главный спортивный телеканал страны во время матча чемпионата Европы по футболу.
Сайт TVP Sport 16 июня столкнулся с проблемами, из-за которых болельщики не смогли посмотреть начало матча группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды (1:2).
Ольшевский отметил, что якобы «все улики указывают на Россию» в отношении этой кибератаки.
«Атака произошла в стратегически важный момент, почти в 15:00 (16:00 мск), когда начался матч Польша — Нидерланды. Благодаря быстрой реакции наших служб атака была успешно отражена», - заявил Ольшевский в эфире радио RMF24.
Он также подчеркнул, что атака была направлена на отключение сервиса, делая невозможным онлайн-просмотр матча для польских граждан.