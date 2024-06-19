«Специально отслеживал». Ночью на Заневском неизвестный в форме коммунальщика поджег машину

Сегодняшней ночью жителям ЖК «Малая Охта» в Красногвардейском районе было не до сна. Неизвестный в одежде, похожей на форму сотрудника коммунальной службы, поджег автомобиль. «Фонтанка» поговорила с местной жительницей Валерией и выяснила, что произошло.

Фото: с камер видеонаблюдения, предоставлено читателем «Фонтанки» Поделиться Поделиться





После полуночи 19 июня жители ЖК по адресу: Заневский проспект, 42, заметили, что у них во дворе горит чья-то машина. Предполагаемый поджигатель — мужчина на велосипеде, одетый в форму коммунальщика, — попал на видео очевидцев. На кадрах сам момент поджога не зафиксирован, однако видно, что автомобиль начинает гореть и от него отходит неизвестный. После он садится на велосипед, оглядывается на горящую машину и уезжает. Лицо поджигателя не рассмотреть, судя по всему, об этом он заранее позаботился, накинув на себя какую-то повязку.

читатель «Фонтанки»

По словам Валерии, на место происшествия сразу вызвали полицию и сотрудников МЧС. С огнем быстро удалось справиться.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что около двух часов ночи пожар был, горел Volkswagen Polo. Однако огонь потушили до прибытия спасателей.



В полиции «Фонтанке» также подтвердили ночной инцидент.

«Как сообщил заявитель, он видел велосипедиста, который разбил стекло и бросил в салон авто бутылку с жидкостью, после чего началось возгорание. Прибывшими полицейскими было установлено, что частично выгорел VW Polo. Поджигателя разыскивают», — пояснили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В общем чате жильцов выяснилось, что похожего мужчину уже видели пару дней назад во дворе «Малой Охты». «Как пишут соседи, мужчина, который поджег машину, ее специально отслеживал, и его видели во дворе позавчера», — рассказывает Валерия.



Уже тогда местные жители посчитали странным, что «сотрудник коммунальной службы тут катается на велосипеде и осматривается».

Мужчина, который поджег машину, легко проник на территорию двора, так как, по словам Валерии, ворота у ЖК «постоянно открыты».

«Понятное дело, что это было заказное что-то, но можно было бы этого избежать, если бы двор наш был закрыт. Мы очень долго ругаемся с УК «Самолет» из-за того, что они не закрывают ворота, да и вообще свои обязанности не исполняют», — считает Валерия.



Девушка говорит, что обращалась в управляющую компанию в марте с вопросом, когда же закроют ворота на въезд в их двор. Тогда в «Самолете» Валерии сказали, что «закрытие ворот рассматривается после нанесения разметки и установки ограничительных знаков». Эти работы, по словам представителя УК, планировалось провести в весенне-летний период «при соблюдении температурного режима». Первый месяц лета практически прошел, но пока ситуация не изменилась.



«Был какое-то время шлагбаум, но работал он от силы в сумме два месяца, так как постоянно ломался. Сейчас он открыт на постоянной основе. <...> На лавках отдыхают люди маргинального типа, приходящие от Ладожского вокзала и алкомаркетов», — говорит Валерия.



«Фонтанка» попыталась связаться с управляющей компанией «Самолет» по единому номеру, указанному на сайте. Диспетчер принял заявку и пообещал вернуться с ответом. Пока УК не связывалась с редакцией. После первого звонка прошло два часа. Возможно, позже удастся выяснить, почему ворота во дворе ЖК «Малая Охта» постоянно открыты для всех желающих.

