Парламентская комиссия рекомендовала признать ВСУ террористической организацией

Парламентская комиссия «по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны Киева» рекомендовала Генпрокуратуре РФ и ФСБ признать Вооруженные силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны Украины террористическими организациями. Об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на документ.

По данным госагентства, 10 июня комиссия провела заключительное собрание, а сегодня Госдума и Совет Федерации планируют утвердить доклад парламентской комиссии. Предполагается, что о результатах расследования в Совете Федерации доложит вице-спикер Инна Святенко.