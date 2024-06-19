Парламентская комиссия рекомендовала признать ВСУ террористической организацией

Парламентская комиссия «по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны Киева» рекомендовала Генпрокуратуре РФ и ФСБ признать Вооруженные силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны Украины террористическими организациями. Об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на документ.
По данным госагентства, 10 июня комиссия провела заключительное собрание, а сегодня Госдума и Совет Федерации планируют утвердить доклад парламентской комиссии. Предполагается, что о результатах расследования в Совете Федерации доложит вице-спикер Инна Святенко.
В нем, в частности, говорится о том, что СК РФ установил факт использования украинскими военными противопехотных мин против мирного населения. Они, по данным комиссии, «разбрасываются из БПЛА» рядом с объектами социальной инфраструктуры, по маршрутам городского транспорта. От взрыва мин гибнут и получают увечья дети, сказано в документе.
В обосновании решения указывается, что установленные факты свидетельствуют о нарушении международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, что имеет признаки международного терроризма. Военные преступления в отношении детей и мирного населения должны быть прекращены, а Украина как государство и виновные физлица, в том числе из руководства Украины, должны быть привлечены к ответственности, сказано в итоговом докладе.