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    Американец Гордон Блэк, приехавший в Россию к женщине, получил почти 4 года колонии

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    Во Владивостоке 19 июня суд приговорил военнослужащего из США Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам в колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже. Удовлетворен также гражданский иск потерпевшей Александры Ващук в размере 10 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

    Блэк познакомился с жительницей Владивостока Александрой Ващук в Tinder. Когда закончилась его служба в Южной Корее, он отправился не в США, а к женщине в Россию и стал жить у неё. Однако они часто конфликтовали, и после одной из ссор с рукоприкладством он ушел, украв 10 тысяч рублей.

    По словам судьи, Блэк женат, у него есть маленькая дочь, регистрации на территории РФ он не имеет. В Пентагоне заявляли, что американским военным «строго запрещены» любые несогласованные визиты в Россию.

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