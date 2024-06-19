Американец Гордон Блэк, приехавший в Россию к женщине, получил почти 4 года колонии

Во Владивостоке 19 июня суд приговорил военнослужащего из США Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам в колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже. Удовлетворен также гражданский иск потерпевшей Александры Ващук в размере 10 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Блэк познакомился с жительницей Владивостока Александрой Ващук в Tinder. Когда закончилась его служба в Южной Корее, он отправился не в США, а к женщине в Россию и стал жить у неё. Однако они часто конфликтовали, и после одной из ссор с рукоприкладством он ушел, украв 10 тысяч рублей.

