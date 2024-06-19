РБК: задержан бизнесмен Тайчер — бывший совладелец одной из крупнейших лизинговых компаний

В Москве задержан бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер — петербуржец, сделавший карьеру в столице. О его задержании сообщает РБК 18 июня.

По данным издания, в «СГ-Транс» утром проводились обыски и выемка документов. По делу Тайчера задержаны еще пять человек. Он был до зимы 2024-го совладельцем компании «Трансфин-М», а компании «СГ-Транс» — до августа 2023-го.

Еще один источник, телеграм-канал Vgudok, сообщил, что вместе с Алексеем Тайчером были задержаны члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских: «В феврале этого года при продаже лизинговой компании их называли предполагаемыми покупателями».



Алексей Тайчер родился в Петербурге в 1979 году. В 2000 году окончил факультет экономики Петербургского университета путей сообщения. Работал помощником финдиректора в транспортной ГК «Евросиб». Потом уехал в Москву — работал в концерне «Союзвнештранс». В 2005 году — советник первого вице-президента РЖД, затем заместитель гендиректора РЖД — на этой должности готовил к приватизации Первую грузовую компанию (ПГК). В 2015 году возглавил Федеральную грузовую компанию, контролируемую РЖД и находившуюся в тяжелом финансовом положении. Под руководством Тайчера она стала крупнейшим железнодорожным оператором рынка.