Худшие места для отпуска, которые отберут последние силы. Рассказывает психолог

Пляж в Сочи Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Об отпуске все мы обычно мечтаем целый год. Представляем, как сменим наконец картинку, напитаемся впечатлениями, побудем с семьей или друзьями и прекрасно отдохнем. И еще, конечно, поправим здоровье, особенно если работа напряженная, нервная, требующая общения с людьми, стрессы, образ жизни малоподвижный или, наоборот, связанный с тяжелым физическим трудом. Но всегда возникает вопрос, куда лучше поехать и как выбрать место и время для отдыха.

«Доктор Питер» ищет ответ вместе с психологом Аленой Макаровой.



Разберитесь в себе Прежде чем выбирать место для отдыха, важно понять, что именно вам необходимо для восстановления. Если вы чувствуете себя усталым и истощенным, возможно, вам нужен спокойный отдых вдали от суеты. Если же хотите сменить обстановку и зарядиться энергией, активный отдых может быть более подходящим. Кто-то привык уезжать на дачу, и делает это каждые выходные. Пребывание там может быть идеальным выбором для тех, кто ищет покоя и уединения. Работа на свежем воздухе, садоводство и прогулки существенно снижают уровень стресса и улучшают эмоциональное состояние.



Ориентируйтесь на бюджет Если позволяет бюджет — выбираем санаторий как наиболее оптимальный вариант отдыха. Там предлагают структурированный подход к оздоровлению. Это отличное место для тех, кто нуждается в медицинской поддержке и реабилитации. Программы включают процедуры, направленные на физическое восстановление, а также психологические практики для улучшения душевного состояния. Море и солнце благоприятно влияют на психическое и физическое здоровье. Морской воздух способствует улучшению работы дыхательной системы, а купание в море и солнце способствуют релаксации и повышению уровня витамина D. Важно планировать поездку так, чтобы избежать чрезмерного воздействия солнца и перегрева.

Для любителей активного отдыха горные курорты предлагают отличные возможности для физической активности и улучшения общего состояния здоровья. Пешие прогулки, горные лыжи или трекинг способствуют выработке эндорфинов, что улучшает настроение и общее самочувствие. Они заберут энергию Есть места, которые точно не стоит посещать, когда вы хотите расслабиться и восстановиться. Это большие города с интенсивным ритмом жизни, постоянным шумом и загрязнением воздуха. Они могут не только не способствовать отдыху, но и усугубить стресс. Даже если вы едете в такой город с туристической целью, высокий уровень активности и суеты может помешать полноценному восстановлению.

Стамбул — потрясающе красивый и интересный город, но в июле, например, там жарко, как в печке Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





Рассмотрите небольшие города или пригородные зоны, где можно насладиться более спокойной обстановкой.

Важно помнить, что популярные туристические направления в высокий сезон обычно переполнены людьми, что приводит к длинным очередям, шуму и перегруженным достопримечательностям. Это может вызвать дополнительный стресс и усталость.

Планируйте поездку в межсезонье, когда поток туристов меньше, или выбирайте не такие известные, но не менее красивые места.

Негативно скажутся на здоровье и только заберут вашу энергию места с высоким уровнем загрязнения воздуха, воды или почвы. Здесь сложно найти настоящий отдых и восстановление. Ищите экологически чистые зоны, такие как национальные парки, природные заповедники или горные районы. Выбирая место для отдыха, всегда учитывайте свои личные потребности и состояние здоровья. Хороший отдых — это не только смена обстановки, но и создание условий для полноценного восстановления.

Пляж в Таиланде летом Фото: Надежда Касьянова / E1.RU Поделиться Поделиться





Место выбрано, билеты куплены

Чтобы отдых был полноценным и не навредил здоровью, после того, как вы выбрали место и время, забронировали гостиницу или нашли иные варианты, важно подумать еще и о возможных проблемах, которые могут быть с вашим самочувствием. Поэтому следуйте плану:

Посетите врача, оцените состояние здоровья, сдайте анализы. Положите к билетам и документам страховой полис, данные из карты по состоянию здоровья. Попросите у врача рекомендации на случай, если возникнет обострение, криз. Соберите аптечку, опять же посоветовавшись с врачом. Сделайте прививки от тех инфекций, которыми вы не болели (корь, ветрянка сейчас не редкость), а в пожилом возрасте опасны менингококковая и пневмококковая инфекции. Подумайте о своих ногах, особенно при диабете, варикозе, косточках на ногах и т. д . Выберите максимально удобную и уже разношенную обувь. Если предстоит смена часовых поясов и климата, начните готовиться к этому заранее, сдвигая расписание на 10–15 минут каждые 3–4 дня. Подумайте о питании в дороге — где вы будете есть или что возьмете с собой. Пищевые отравления — последнее, с чем хотелось бы столкнуться в поездке.