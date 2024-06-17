Почти треть квартир в новостройках Петербургской агломерации покупают с помощью материнского капитала

На рынке новостроек Петербурга и области около 29% сделок совершают с использованием материнского капитала. Как сообщила коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, благодаря материнскому капиталу можно компенсировать 10,5–13,8% от стоимости жилья.



— Материнский капитал действительно становится подспорьем в улучшении своих жилищных условий, — говорит она. — В первые годы после рождения ребенка семья обычно сталкивается с падением доходов, в том числе в силу декретного отпуска одного из родителей, и одновременно со значительным ростом расходов. Однако когда ребенок подрастает, встает вопрос расширения жилплощади.

