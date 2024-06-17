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    В Приморском и Выборгском районах построят 10 новых социальных объектов

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    До конца этого года на Парнасе построят два детских сада по 280 мест и две школы на 2 300 учеников в сумме. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», еще один детский сад в этом же году построят в Юнтолово. А к концу в 2025 года в этих двух локациях появятся еще два садика, две школы и поликлиника для взрослых и детей.

    Одна школа на 1 750 мест в ЖК «Северная долина» будет достроена и открыта в этом году, другая, на 550 мест, откроется в следующем году. Садик на 280 малышей станет десятым в комплексе и тоже откроется в 2025 году.

    В Юнтолово сейчас строятся 3 детских сада суммарно на 680 мест, школа на 1 200 мест и поликлиника для взрослых и детей на 588 посещений.

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