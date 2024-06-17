В прокат выходит биографическая лента «Маленькая девочка в голубом» с Марион Котийяр в главной роли

20 июня в прокат выходит франко-бельгийская картина «Маленькая девочка в голубом», которую режиссёр фильм Мона Ашаш посвятила памяти своей матери Кэрол, покончившей с собой. После её смерти дочь обнаружила множество фотографий, писем и записей, но что за ними стояло, поначалу было для Моны загадкой. С помощью кино она решила воссоздать жизнь матери в виде документально-биографического фильма. Кэрол в фильме сыграла известная французская актриса Марион Котийяр («Долгая помолвка», «Жизнь в розовом цвете», «Начало»). Так им удалось реконструировать место и время действия — бурный богемный Париж 60-х и 70-х годов и на его фоне исследовать судьбу женщины с её тайнами, драмами и семейными травмами — сложности при общении с собственной матерью, Моникой Ланге, и абьюзивные отношения, которые у неё были, например, с писателем Жаном Жене.
Сама Котийяр была крайне взволнована этой ролью. «Я нашла сценарий прекрасным: это жест любви дочери к матери, несмотря на их бурные отношения; яркая и глубокая дань уважения. Возможность донести слова Кэрол до зрителя, почтить память тех, кто так страдал, для меня очень важна».
Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале весной 2023 года. Картина была крайне тепло встречена критиками. На сайте RottenTomatoes фильм имеет рейтинг 83%.
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Матвей Пирогов