В прокат выходит биографическая лента «Маленькая девочка в голубом» с Марион Котийяр в главной роли

20 июня в прокат выходит франко-бельгийская картина «Маленькая девочка в голубом», которую режиссёр фильм Мона Ашаш посвятила памяти своей матери Кэрол, покончившей с собой. После её смерти дочь обнаружила множество фотографий, писем и записей, но что за ними стояло, поначалу было для Моны загадкой. С помощью кино она решила воссоздать жизнь матери в виде документально-биографического фильма. Кэрол в фильме сыграла известная французская актриса Марион Котийяр («Долгая помолвка», «Жизнь в розовом цвете», «Начало»). Так им удалось реконструировать место и время действия — бурный богемный Париж 60-х и 70-х годов и на его фоне исследовать судьбу женщины с её тайнами, драмами и семейными травмами — сложности при общении с собственной матерью, Моникой Ланге, и абьюзивные отношения, которые у неё были, например, с писателем Жаном Жене.