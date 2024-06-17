В кино расскажут биографию создателя знаменитого «Болеро» Мориса Равеля

20 июня в кино — премьера фильма «Болеро. Душа Парижа» от режиссера Анн Фонтен — ранее снявшей байопик «Коко де Шанель» с Одри Тоту и драму «Тайное влечение» с Наоми Уоттс и Робин Райт.

В центре сюжета — жизнь великого композитора, новатора музыкального импрессионизма Мориса Равеля. Точнее, тот период в его жизни, когда знаменитый хореограф Ида Рубинштейн просит композитора написать музыку для её нового балета. Равель в это время переживает творческий кризис после травмирующего опыта на фронтах Первой Мировой, после смерти матери, после поражения в конкурсе за престижную «Римскую премию». Ему приходится заново найти себя, чтобы создать нечто новое. «Болеро» впервые было исполнено 22 ноября 1928 года в парижской «Гранд-Опера», в ходе вечера антрепризы Иды Рубинштейн, и немедленно заслужило огромную популярность. Правда, композитор, вскоре заболевший неврологическим недугом и скончавшийся, в конце жизни сожалел, что запомнится потомкам главным образом благодаря этому произведению. Фильм заканчивается утверждением: каждые 15 минут кто-то на Земле исполняет «Болеро».

Сценарий фильма основан на монографии Марселя Марна «Морис Равель», вышедшей в 1986 году. Равеля в картине сыграл французский актёр Рафаэль Персонна, заслуживший номинацию на премию «Сезар» за свою роль герцога Анжуйского в фильме «Принцесса де Монпансье».



Мировая премьера фильма состоялась 27 января 2024 года на 53-м международном кинофестивале в Роттердаме.



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Матвей Пирогов

