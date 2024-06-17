В Шушарах открылся центр социальной помощи семье и детям

На Старорусском проспекте в Шушарах открылся государственный центр социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист».
Как рассказали в СК «Дальпитерстрой», предоставившей помещения, центр будет включать социально-реабилитационное отделение временного проживания (стационар) и отделение дневного пребывания (полустационар).
Отделения расположились на втором этаже пристройки к жилому дому. Заказчиком выступила администрация района.
Внутри оборудована сенсорная комната, музыкальный зал, комната групповых психологических занятий, игровые и спальни, мастерская и столовая. Всего центр рассчитан на проживание 24 детей.
По этому же адресу, на третьем этаже, чуть раньше уже открылся подростково-молодежный клуб «Пушкинец».