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    В Шушарах открылся центр социальной помощи семье и детям

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    На Старорусском проспекте в Шушарах открылся государственный центр социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист».

    Как рассказали в СК «Дальпитерстрой», предоставившей помещения, центр будет включать социально-реабилитационное отделение временного проживания (стационар) и отделение дневного пребывания (полустационар).

    Отделения расположились на втором этаже пристройки к жилому дому. Заказчиком выступила администрация района.

    Внутри оборудована сенсорная комната, музыкальный зал, комната групповых психологических занятий, игровые и спальни, мастерская и столовая. Всего центр рассчитан на проживание 24 детей.

    По этому же адресу, на третьем этаже, чуть раньше уже открылся подростково-молодежный клуб «Пушкинец».

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