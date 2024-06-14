Эксперты: с 1 июля платежи по ипотеке могут вырасти вдвое

После прекращения действия льготной ипотеки ежемесячные платежи на первичном рынке могут значительно увеличиться, считают эксперты. Как заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, при текущей ключевой ставке в 16% с 1 июля платежи по ипотеке могут вырасти вдвое.



— Многие банки уже сейчас скорректировали ставки по ипотеке до 19–20%, — пояснил эксперт. — Застройщики смогут их субсидировать, но только до 11–12%, что все равно снизит доступность жилья, которая в последние три года напрямую зависела от условий ипотеки с господдержкой.

