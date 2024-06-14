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    Эксперты: с 1 июля платежи по ипотеке могут вырасти вдвое

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    После прекращения действия льготной ипотеки ежемесячные платежи на первичном рынке могут значительно увеличиться, считают эксперты. Как заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, при текущей ключевой ставке в 16% с 1 июля платежи по ипотеке могут вырасти вдвое.

    — Многие банки уже сейчас скорректировали ставки по ипотеке до 19–20%, — пояснил эксперт. — Застройщики смогут их субсидировать, но только до 11–12%, что все равно снизит доступность жилья, которая в последние три года напрямую зависела от условий ипотеки с господдержкой.

    Эксперт подчеркнул, что у девелоперов уже нет альтернативных инструментов поддержки спроса, в том числе ипотеки с околонулевыми ставками. По его словам, последние 3–4 года ежемесячные платежи по ипотеке не росли, а где-то даже снижались, потому что застройщики сами субсидировали процентную ставку. Например, субсидированная ипотека под 0,01% позволяла снизить ежемесячный платеж вдвое.

    По его мнению, чтобы жилье стало доступнее, нужны другие виды льготной ипотеки, а также условия для девелоперов и финансовых институтов, позволяющие создавать собственные доступные ипотечные продукты.

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