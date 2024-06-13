К 2025 году на намыве Васильевского острова построят детский садик на 245 мест

На намыве Васильевского острова залили первый куб бетона в основание будущего детского сада на 245 мест с бассейном. Как сообщили в компании GloraX, после создания монолитного каркаса следующим этапом возведут стены ниже нулевой отметки и начнут работы по гидроизоляции.
Здание сложной формы и переменной высотности от 1 до 3 этажей будет рассчитано на 14 групп детей. Помимо групповых помещений внутри запроектирован бассейн, залы для развивающих занятий, музыки и физкультуры, а также помещения для кружков и учебы, методический кабинет, собственный пищеблок и медицинский кабинет.
Более половины земельного участка отведут под благоустройство — озеленение, сеть пешеходных дорожек. На закрытой территории у садика также установят игровые комплексы, групповые площадки для детей разных возрастов и площадку для физкультуры.
Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2025 года