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    К 2025 году на намыве Васильевского острова построят детский садик на 245 мест

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    На намыве Васильевского острова залили первый куб бетона в основание будущего детского сада на 245 мест с бассейном. Как сообщили в компании GloraX, после создания монолитного каркаса следующим этапом возведут стены ниже нулевой отметки и начнут работы по гидроизоляции.

    Здание сложной формы и переменной высотности от 1 до 3 этажей будет рассчитано на 14 групп детей. Помимо групповых помещений внутри запроектирован бассейн, залы для развивающих занятий, музыки и физкультуры, а также помещения для кружков и учебы, методический кабинет, собственный пищеблок и медицинский кабинет.

    Более половины земельного участка отведут под благоустройство — озеленение, сеть пешеходных дорожек. На закрытой территории у садика также установят игровые комплексы, групповые площадки для детей разных возрастов и площадку для физкультуры.

    Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2025 года

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