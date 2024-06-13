В Красносельском районе появилась новая площадь с часами

Площадь Солнца с часами появилась на пересечении проспектов Буденного и Ветеранов в Красносельском районе.
Центром пространства стала 12-метровая стела, облицованная белым мансуровским гранитом, с четырехсторонними механическими часами с подсветкой наверху. Как рассказали в холдинге Setl Group, стела отсылает к образу верстовых столбов екатерининского времени с солнечными часами, сохранившимися в Петербурге до наших дней.
Площадь вокруг стелы вымощена тротуарной плиткой, по периметру высажены газоны и хвойные деревья, установлены скамейки и подвесные качели.