Геолог, конструктор космических аппаратов, разработчик лекарств: в Петербурге показали выставку о выдающихся российских ученых

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться







Во время Петербургского международного экономического форума, который проходил с 5 по 8 июня, была представлена галерея портретов выдающихся российских ученых. В течение года ее продемонстрируют на нескольких площадках в Москве и других регионах страны.

Героями выставки «Наука в лицах» стали 24 человека — ученые, инженеры, конструкторы, авторы высокотехнологичных разработок, технологических предпринимателей, лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Они представляют 14 регионов страны — от Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга до Владивостока, Красноярска, Новосибирска и других городов.

Среди героев выставки: разработчик первого в России невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака Ирина Алексеенко, главный конструктор открытой реанимационной системы для новорожденных Алексей Чупов, Михаил Пресняков, разработчик катализаторов, ключевого компонента для производства полимеров, Анастасия Бабина, конструктор агрегатов космических аппаратов федерального проекта «СФЕРА» Зоя Юдина, лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год Ольга Якубович, Сергей Павлушин, Сусанна Гордлеева, Георгий Гогаев и другие.

Геологию в проекте представляет магистр геологии, эксперт компании «Газпром нефть» Мария Кунцевич, которая занимается вопросами поиска и добычи трудноизвлекаемой нефти. Среди ее ключевых проектов — изучение месторождений и экспертное сопровождение всех проектов компании на территории ХМАО, ЯНАО, Оренбургской и Томской областей.



«Из нефти делается не только топливо, но и огромное количество других вещей, например лекарства, — пояснила Мария Кунцевич. — И когда я осознаю, что моя работа помогает в разработке жизненно важных объектов, появляется вдохновение и еще большее стремление к науке. Также мне нравится разрушать стереотипы о геологах, ведь геолог — это абсолютно точно не про то, кто ты, а про то, что ты умеешь и как ты умеешь применять свои знания на практике».

Выставка «Наука в лицах» проходит при грантовой поддержке Минобрнауки России и входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году для объединения усилий профессионального сообщества на актуальных направлениях в различных сферах деятельности, требующих прорывных решений, и вовлечения в российскую науку молодой аудитории — студентов и ученых.