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    Российские музыканты поборются за главные призы фестиваля в Сербии, трое финалистов — из Петербурга

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    Фото: предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"
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    На международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября 2024 года, Россию будут представлять 14 молодых музыкантов, из них трое — петербуржцы.

    По итогам отборочного этапа, на фестиваль поедут музыканты из семи регионов России в возрасте от 18 до 25 лет. Петербург представляют альтистка Мария Чуприна, гобоистка Маргарита Андреева и пианистка Алена Абальян. Отбор проводила комиссия под руководством профессора Российской академии музыки им. Гнесиных, народного артиста РФ Юрия Розума.

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    «Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой, — говорит он. — Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград — само место вдохновляет на творчество. Чтобы попасть сюда, многие молодые ребята проходят большой путь: музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты, которые уже более 10 лет мы организовываем вместе с «Родными городами». Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры».

    В конкурсе молодых исполнителей в Сербии примут участие молодые исполнители из России, Беларуси и Сербии — они исполнят вокальные композиции, сыграют на фортепиано, духовых и струнных инструментах. Оценивать их мастерство будет жюри, состоящее из известных музыкантов, среди которых художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков. Главный приз выполнен в виде золотой матрешки.

    Фестиваль Kustendorf CLASSIC был учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году. По традиции большое музыкальное событие пройдет в этнографической сербской деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма «Жизнь как чудо». С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

    «Kustendorf CLASSIC — это больше, чем фестиваль классической музыки, — считает Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». — Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей — возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Kustendorf CLASSIC стирает границы — представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов».

    Фото: предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"

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