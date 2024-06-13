Петербуржец получил серьезные травмы при установке кондиционера

Врачи Елизаветинской больницы спасают 30-летнего петербуржца, который, предположительно, упал с лестницы, когда монтировал кондиционер. Об этом 12 июня стало известно «Фонтанке».

Предварительно, инцидент произошел в одном из домов на улице Марата — мужчина устанавливал кондиционер, когда случайно упал с высоты 4,5 метров на крышу пристройки. Заказчик, которому ставили кондиционер, увидел, что мастер лежит в сознании, но изо рта у него бежит кровь.

Пострадавшего поместили в шоковую операционную 3 горбольницы. Медики диагностировали сочетанную травму головы, груди, таза и конечностей, а также перелом правого плеча. Его состояние оценивается как тяжелое.