ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25 — 5,5 процента

Экономическая активность США продолжает уверенно расти, потому Федеральная резервная система приняла решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне. Об этом 12 июня говорится в официальном сообщении ФРС.
Диапазон базовой ставки, согласно решению ФРС, останется на уровне 5,25 — 5,5 процента.
«Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции снизились за последний год, однако экономические перспективы неопределенны», — говорится в заявлении Федеральной резервной системы. Как следствие, «очень внимательное» отношение к инфляционным рискам.
Отмечается при этом, что целевой показатель по инфляции — 2 процента.
Текущая базовая ставка в США — максимальный показатель за