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    ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25 — 5,5 процента

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    Экономическая активность США продолжает уверенно расти, потому Федеральная резервная система приняла решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне. Об этом 12 июня говорится в официальном сообщении ФРС.

    Диапазон базовой ставки, согласно решению ФРС, останется на уровне 5,25 — 5,5 процента.

    «Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции снизились за последний год, однако экономические перспективы неопределенны», — говорится в заявлении Федеральной резервной системы. Как следствие, «очень внимательное» отношение к инфляционным рискам.

    Отмечается при этом, что целевой показатель по инфляции — 2 процента.

    Текущая базовая ставка в США — максимальный показатель за 23 года. До нынешнего уровня она была поднята в июне 2023-го.

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