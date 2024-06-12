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    В порту Усть-Луга иностранное судно не справилось со швартовкой

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    Инцидент произошел в порту Усть-Луга днем 12 июня. Во время швартовки произошел навал баржи на причальную стенку. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

    Сообщение об инциденте поступило около 15:00. Выехав на место, транспортные полицейские обнаружили, что произошел навал. Небольшие повреждения зафиксированы и у судна, и у причала. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.

    «В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

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