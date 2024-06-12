Россияне смогут самостоятельно продавать имущество, заложенное по ипотеке

Заложенное по ипотеке имущество можно будет продавать самостоятельно. Соответствующий закон 12 июня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.
Согласно закону, граждане, которые взяли ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, смогут самостоятельно продавать имущество, находящееся в залоге. Такое право будет предоставлено вне зависимости от суммы займа.
Для того, чтобы продать имущество, нужно будет подать заявление в банк-залогодержатель. Согласование должно занять не больше 10 дней, при этом банк должен будет определить минимальную цену продажи.
На самостоятельную продажу владельцу дадут 4 месяца. Срок можно будет продлить, но банк будет заново определять минимальную стоимость продажи. Средства зачислят на счет, выбранный банком. Разница между суммой задолженности и ценой продажи вернется гражданину. При этом банк вычтет собственные расходы.
Прописан и ряд случаев, когда самостоятельная продажа будет запрещена. Речь идет, в частности, о наличии нескольких залогов и процедуре банкротства залогодержателя.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.