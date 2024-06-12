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    Россияне смогут самостоятельно продавать имущество, заложенное по ипотеке

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    Заложенное по ипотеке имущество можно будет продавать самостоятельно. Соответствующий закон 12 июня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

    Согласно закону, граждане, которые взяли ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, смогут самостоятельно продавать имущество, находящееся в залоге. Такое право будет предоставлено вне зависимости от суммы займа.

    Для того, чтобы продать имущество, нужно будет подать заявление в банк-залогодержатель. Согласование должно занять не больше 10 дней, при этом банк должен будет определить минимальную цену продажи.

    На самостоятельную продажу владельцу дадут 4 месяца. Срок можно будет продлить, но банк будет заново определять минимальную стоимость продажи. Средства зачислят на счет, выбранный банком. Разница между суммой задолженности и ценой продажи вернется гражданину. При этом банк вычтет собственные расходы.

    Прописан и ряд случаев, когда самостоятельная продажа будет запрещена. Речь идет, в частности, о наличии нескольких залогов и процедуре банкротства залогодержателя.

    Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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