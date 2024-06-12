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    В Казахстане накрыли наркоканал. Запрещенное везли в Россию в банках c энергетиками

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    Наркотическое средство в банках с энергетиками обнаружили сотрудники комитета по нацбезопасности Казахстана, 12 июня сообщает ведомство.

    Нелегальный груз следовал транзитом в Россию. В общей сложности в жестянках с напитками различных брендов пытались перевезти 250 литров запрещенного вещества.

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    Двух членов транснациональной группировки тоже задержали. Их взяли в результате взаимодействия в Московской области при передаче этого товара. При себе у задержанных имелось оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости, его изъяли.

    С начала текущего года, сообщает комитет по нацбезопасности Казахстана, пресекли уже 19 наркоканалов, изъяли более 400 кг наркотических веществ и 4 тонны маковой соломы.

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