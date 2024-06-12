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    Путин денонсировал соглашение о культурных центрах с Украиной

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    Президент России Владимир Путин расторг международный договор с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий указ опубликован 12 июня на портале правовой информации.

    Закон о денонсации соглашения между правительствами обеих стран Госдума приняла 28 мая, 5 июня Совет Федерации его одобрил.

    Соглашение было подписано в Москве в феврале 1998 года, в силу оно вступило в апреле 2012-го.

    Соглашение предполагало создание в Киеве Российского центра науки и культуры, который открылся в 2007 году и размещался в арендованных помещениях.

    После событий 2014 года центр подвергался нападениям националистических группировок. Из-за введенных Украиной санкций против Россотрудничества в 2021 году центр полностью свернул свою работу.

    Национальный культурный центр Украины, созданный в соответствии с соглашением, разместился в Москве в 1998 году и располагался в помещении, приобретенном по договору купли-продажи с Фондом имущества Москвы.

    После разрыва дипломатических отношений с Россией в 2022 году сотрудники Национального центра вернулись на Украину, сам он приостановил свою деятельность и, пока действие соглашения не было остановлено, пользовался функциональным иммунитетом.

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