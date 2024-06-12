Путин денонсировал соглашение о культурных центрах с Украиной

Президент России Владимир Путин расторг международный договор с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий указ опубликован 12 июня на портале правовой информации.



Закон о денонсации соглашения между правительствами обеих стран Госдума приняла 28 мая, 5 июня Совет Федерации его одобрил.



Соглашение было подписано в Москве в феврале 1998 года, в силу оно вступило в апреле 2012-го.



Соглашение предполагало создание в Киеве Российского центра науки и культуры, который открылся в 2007 году и размещался в арендованных помещениях.

