Сиделка в Петербурге задержана за кражу сотен тысяч рублей у своего подопечного

Неделю назад в полицию Выборгского района Петербурга обратился 64-летний мужчина, который рассказал, что с банковских карт его 85-летнего отца похитили 273 тысячи рублей. Оказалось, что за пропажей денег стоит сиделка пенсионера. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила, что 37-летняя женщина, которую наняли для присмотра за пожилым мужчиной, залезла в телефон подопечного и спокойно переводила деньги с его счета. 9 июня женщину задержали на улице Есенина.