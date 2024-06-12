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    Сиделка в Петербурге задержана за кражу сотен тысяч рублей у своего подопечного

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    Неделю назад в полицию Выборгского района Петербурга обратился 64-летний мужчина, который рассказал, что с банковских карт его 85-летнего отца похитили 273 тысячи рублей. Оказалось, что за пропажей денег стоит сиделка пенсионера. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Полиция установила, что 37-летняя женщина, которую наняли для присмотра за пожилым мужчиной, залезла в телефон подопечного и спокойно переводила деньги с его счета. 9 июня женщину задержали на улице Есенина.

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
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    Женщине грозит наказание по третьей части ст. 158 УК РФ (кража). На данный момент правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности.

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

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