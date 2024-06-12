В Петербург вернулся циклон. Вместе с ним — дожди

Кратковременные дожди и порывы ветра ожидаются в Петербурге в течение дня 12 июня.



Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Умеренный ветер подует с юго-запада и запада.



«Атмосферный вихрь, центр которого в середине дня окажется над Скандинавией, усилит ветер и будет поставлять в регион обширные облачные поля, которые местами станут причиной небольших дождей», — рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В Петербурге температура воздуха составит 18–20 градусов тепла. В Ленобласти местами до плюс 22. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

