Умерла французская певица Франсуаза Арди

На 81-м году ушла из жизни французская певица и актриса Франсуаза Арди. Об этом в соцсетях написал ее сын, музыкант Тома Дютрон.

«Мама ушла», — сообщил он. Обстоятельства смерти не уточняются.

Франсуаза Арди родилась 17 января 1944 года в Париже. В 1962 году вышла ее знаменитая пластинка Tous les garçons et les filles (фр. — «Все мальчики и девочки»), которая продалась тиражом в 2 млн копий. В ней юная Франсуаза пела о том, как её ровесники уже познали любовь, и только у неё одной болит душа, когда она одна бредет домой. В 1963 году певица представляла Монако на конкурсе песни «Евровидение» с песней «L’amour s’en va» (фр. — «И любовь уходит») и заняла пятое место.