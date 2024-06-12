Умерла французская певица Франсуаза Арди

На 81-м году ушла из жизни французская певица и актриса Франсуаза Арди. Об этом в соцсетях написал ее сын, музыкант Тома Дютрон.
«Мама ушла», — сообщил он. Обстоятельства смерти не уточняются.
Франсуаза Арди родилась 17 января 1944 года в Париже. В 1962 году вышла ее знаменитая пластинка Tous les garçons et les filles (фр. — «Все мальчики и девочки»), которая продалась тиражом в 2 млн копий. В ней юная Франсуаза пела о том, как её ровесники уже познали любовь, и только у неё одной болит душа, когда она одна бредет домой. В 1963 году певица представляла Монако на конкурсе песни «Евровидение» с песней «L’amour s’en va» (фр. — «И любовь уходит») и заняла пятое место.
Помимо музыкальной карьеры, Арди снялась с Моникой Витти в фильме Роже Вадима «Замок в Швеции», приняла участие в съемках оскароносной картины «Большой приз» Джона Франкенхаймера. Долгое время была «лицом» домов моды «Пако Рабан», «Ив Сен-Лоран», «Курреж» и была одним из главных эталонов красоты 1960-х годов.
Затем в жизни Франсуазы Арди появилась астрология, и целых восемь лет на «Радио Монте-Карло» выходила ее передача, посвященная этой теме. В 1973 году у нее родился сын Тома Дютрон, с отцом которого она обручится только в 1981 году. Мальчик пошёл по стопам родителей и стал музыкантом.
В 1988 году объявила о прекращении карьеры певицы, однако через пять лет снова начала работать, записав альбом «Le Danger», изданный только в 1996 году.
В 2006-м ее наградили Большой медалью французского шансона, учрежденной Французской академией.
С 2004 года Франсуаза боролась с лимфомой, о чем рассказала в своей автобиографии Avis non autorisés. Весной 2015 году она прервала рекламную кампанию своей новой книги из-за обострения болезни и провела две недели в коме. Домой она вернулась после длительного лечения и реабилитации. 11 июня 2024 года Франсуаза Арди скончалась. Ей было 80 лет.