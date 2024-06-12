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Современной России не так уж много лет, но даже за это время прошло столько событий, что всего и не упомнишь. А может быть именно вы тот самый человек, кто досконально знает каждое событие? Есть у нас один способ это проверить.
В каком году приняли Конституцию РФ?
Какое место заняла Россия на Олимпийских играх 2014 года в Сочи по общему количеству медалей?
Сколько всего сменилось премьер-министров при Ельцине?
При каком президенте РФ в Конституцию впервые внесли поправки?
В 1992 году в России появились ваучеры. Сколько первоначально стоил каждый?
В 2001 году Россия стала первой в мире страной, официально признавшей этот вид спорта. О чем речь?
В 2008 году в стране выбрали 7 чудес России Чего из этого не оказалось в списке?
Какую должность занял Владимир Путин после выборов 2008 года?
Сколько стоил доллар в 2003 году?
В 1999 году на вопрос социологов «Опасаетесь ли Вы потерять нажитое Вами или Вашей семьей из-за каких-то неблагоприятных изменений или потрясений в обществе?» большинство респондентов ответило:
Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?
Похоже, вы ровесник девушек, несущих флаг на картинке.
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Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?
Видимо, из истории вы знаете только фамилии президентов.
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Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?
Вы изучали историю России не только по учебникам. И отлично справились с тестом!
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Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?
История для вас — точно не одни правители и даты. Хотя все это вы тоже знаете!