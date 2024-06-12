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    Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?

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    Девушки, как донесете флаг, пройдите тест
    Девушки, как донесете флаг, пройдите тестФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    Современной России не так уж много лет, но даже за это время прошло столько событий, что всего и не упомнишь. А может быть именно вы тот самый человек, кто досконально знает каждое событие? Есть у нас один способ это проверить.

    В каком году приняли Конституцию РФ?

    Какое место заняла Россия на Олимпийских играх 2014 года в Сочи по общему количеству медалей?

    Сколько всего сменилось премьер-министров при Ельцине?

    При каком президенте РФ в Конституцию впервые внесли поправки?

    В 1992 году в России появились ваучеры. Сколько первоначально стоил каждый?

    В 2001 году Россия стала первой в мире страной, официально признавшей этот вид спорта. О чем речь?

    В 2008 году в стране выбрали 7 чудес России Чего из этого не оказалось в списке?

    Какую должность занял Владимир Путин после выборов 2008 года?

    Сколько стоил доллар в 2003 году?

    В 1999 году на вопрос социологов «Опасаетесь ли Вы потерять нажитое Вами или Вашей семьей из-за каких-то неблагоприятных изменений или потрясений в обществе?» большинство респондентов ответило:

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?

    Похоже, вы ровесник девушек, несущих флаг на картинке.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?

    Видимо, из истории вы знаете только фамилии президентов.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?

    Вы изучали историю России не только по учебникам. И отлично справились с тестом!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Если вы родились после 1992 года, то этот тест по истории России вам не пройти. Проверим?

    История для вас — точно не одни правители и даты. Хотя все это вы тоже знаете!

    Поделитесь результатом

    Девушки, как донесете флаг, пройдите тест
    Девушки, как донесете флаг, пройдите тестФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    ТестРоссияИстория
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