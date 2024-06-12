7 легендарных советских бутербродов: простые рецепты, которые вернут вас в эпоху СССР

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В эпоху СССР бутерброды были не просто перекусом, а блюдом, отражающим время и условия, в которых жили люди. Эти простые, но вкусные закуски стали частью повседневности и праздничных застолий. Вместе с коллегами из Maxim подготовили подборку из 7 ностальгических рецептов, которые можно вспомнить и сегодня, если собираетесь на дачу или на пикник. Предлагаем взглянуть на прошлое современным взглядом.



Бутерброд с килькой

Нет кильки — кладите шпроты! Фото: Liudmila Chernetska / iStock Поделиться Поделиться





Наиболее популярный вариант такого советского бутерброда — хлеб с килькой в томатном соусе. Консервы продавались повсеместно и даже в самые голодные времена стоили копейки.

Приготовить такие бутерброды сейчас можно как минимум потому, что у кильки в томатном соусе — насыщенный солено-сладкий вкус с легкой кислинкой, и это делает ее отличной закуской. Рыба хорошо сочетается как с черным, так и с белым хлебом. Можно подавать блюдо как самостоятельную закуску, либо в сочетании с другими закусками и салатами.



Вам понадобятся:

хлеб (черный или белый),

банка кильки в томатном соусе (или шпроты, тогда вместо соуса — ароматное масло). Всё очень просто: нарежьте хлеб ломтиками, выложите на него кильку, стараясь равномерно распределить томатный соус. И самое главное — подавайте бутерброды сразу, чтобы хлеб не успел пропитаться и не размяк. Бутерброд со сгущенкой

Фото: Giovani Dressler / iStock Поделиться Поделиться





Вареное, потемневшее сгущенное молоко жителями СССР ценилось больше, чем обычное. Особенно вареную сгущенку любили дети.

Будем честны: сгущенное молоко, особенно вареное, обладает приятным карамельным вкусом. Так что бутерброды с ней — идеальный десерт или сладкий перекус, особенно в сочетании с чаем или молоком.

Вам понадобятся:

белый хлеб,

вареное сгущенное молоко.

Нужно лишь нарезать белый хлеб ломтиками и щедро намазать их сгущенкой. А потом подать к столу. С обычным тоже хорошо получится, но оно гораздо более текучее.

Хлеб с чесноком

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Это не то чтобы полноценный бутерброд, но вполне себе закуска из СССР. К чесноку часто добавляли соль по вкусу. Если взглянуть на это блюдо сегодня, можно с уверенностью сказать: оно будет идеальной ароматной закуской к супам — например, к борщу.

Вам понадобятся:

черный или белый хлеб,

чеснок,

соль по вкусу Нарежьте хлеб ломтиками, натрите каждый чесноком, по желанию посыпьте солью и подавайте. Бутерброд с кабачковой или баклажанной икрой

Фото: derketta / iStock Поделиться Поделиться





Главной задачей при поедании такого бутерброда было не испачкаться, поэтому не все его любили.



Но советский рецепт и сегодня подойдет для приготовления закуски: у кабачковой и баклажанной икры — мягкий овощной вкус с нотками кислинки. Блюдо хорошо сочетается с супами и салатами, но может подаваться и как самостоятельная закуска.

Вам понадобятся:

белый или черный хлеб,

кабачковая или баклажанная икра.

Нарежьте хлеб ломтиками, нанесите на каждый икру и подавайте немедленно, чтобы хлеб не успел размокнуть. Или намажьте его вначале сливочным маслом. Это будет что-то на советском шикарном. Бутерброд с котлетой

Фото: Arx0nt / iStock Поделиться Поделиться





Это блюдо в СССР готовили и дома, и в столовых. Часто такие бутерброды брали с собой на перекус — так котлеты можно было не разогревать.



Это сытное и простое блюдо и сегодня отлично подойдет для обеда или перекуса. Оно хорошо сочетается с солеными огурцами и маринованными овощами.

Вам понадобятся:

черный хлеб,

котлета. Разрежьте котлету пополам вдоль и положите ее на хлеб, нарезанный ломтиками. При желании добавьте маринованные огурцы или зелень. Хлеб с салом

Фото: YelenaYemchuk / iStock Поделиться Поделиться





Этот рецепт особенно любили в деревнях, где всегда можно было найти свежее сало. Бутерброды получаются насыщенными, ароматными и служат отличной закуской.

Вам понадобятся:

черный хлеб,

сало,

чеснок.

Нарежьте черный хлеб и сало тонкими ломтиками, натрите их чесноком, а сверху положите сало. Сразу подавайте на стол. Хлеб с вареньем или повидлом

Фото: pilipphoto / iStock Поделиться Поделиться





В СССР это был преимущественно детский деликатес. Для его правильного приготовления было важно подобрать варенье нужной консистенции: не слишком густое, без ягод и при этом не слишком жидкое. Лучше всего брать белый хлеб и есть бутерброд с чаем или молоком.



Вам понадобятся:

белый хлеб,

варенье или повидло. Нарежьте белый хлеб ломтиками, нанесите варенье или повидло на каждый. Подавайте сразу, чтобы варенье не успело слишком сильно пропитать хлеб.

