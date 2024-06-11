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    В Шушарах построят Дворец культуры и спорта и создадут рядом парк

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    В Шушарах построят Дворец культуры и спорта — большой комплекс с прилегающим парком. Как сообщили в компании «Дальпитерстрой», сейчас идет разработка концепции по техническому заданию администрации Пушкинского района и согласование проекта.

    Согласно концепции, трехэтажное здание комплекса будет включать три блока с отдельными входами. Первый блок отведут под творческие мероприятия и занятия — здесь появятся большой и малый концертные залы, конференц-зал, помещения для хранения декораций и реквизита и костюмов, классы для занятий хореографией, музыкой, театром, ИЗО и народными промыслами, а также. коворкинг-центр, лекционный зал, студия звукозаписи, мультимедийная студия и цирковой класс.

    Второй блок будет спортивным, внутри разместятся легкоатлетический манеж со скалодромом, площадкой для игровых видов спорта и трибунами, а также универсальный спортзал, зал борьбы, тренажерный зал и медблок.

    Третий блок будут занимать три бассейна — для тренировок и соревнований, для оздоровительного плавания и учебный.

    Помимо этого, проект предполагает создание рядом на улице Школьной парка на территории площадью 61 тыс. кв м.

    Приблизительный срок сдачи объекта — 2027 год.

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