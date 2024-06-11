В Шушарах построят Дворец культуры и спорта и создадут рядом парк

В Шушарах построят Дворец культуры и спорта — большой комплекс с прилегающим парком. Как сообщили в компании «Дальпитерстрой», сейчас идет разработка концепции по техническому заданию администрации Пушкинского района и согласование проекта.



Согласно концепции, трехэтажное здание комплекса будет включать три блока с отдельными входами. Первый блок отведут под творческие мероприятия и занятия — здесь появятся большой и малый концертные залы, конференц-зал, помещения для хранения декораций и реквизита и костюмов, классы для занятий хореографией, музыкой, театром, ИЗО и народными промыслами, а также. коворкинг-центр, лекционный зал, студия звукозаписи, мультимедийная студия и цирковой класс.