В Шушарах построят Дворец культуры и спорта и создадут рядом парк

В Шушарах построят Дворец культуры и спорта — большой комплекс с прилегающим парком. Как сообщили в компании «Дальпитерстрой», сейчас идет разработка концепции по техническому заданию администрации Пушкинского района и согласование проекта.
Согласно концепции, трехэтажное здание комплекса будет включать три блока с отдельными входами. Первый блок отведут под творческие мероприятия и занятия — здесь появятся большой и малый концертные залы, конференц-зал, помещения для хранения декораций и реквизита и костюмов, классы для занятий хореографией, музыкой, театром, ИЗО и народными промыслами, а также. коворкинг-центр, лекционный зал, студия звукозаписи, мультимедийная студия и цирковой класс.
Второй блок будет спортивным, внутри разместятся легкоатлетический манеж со скалодромом, площадкой для игровых видов спорта и трибунами, а также универсальный спортзал, зал борьбы, тренажерный зал и медблок.
Третий блок будут занимать три бассейна — для тренировок и соревнований, для оздоровительного плавания и учебный.
Помимо этого, проект предполагает создание рядом на улице Школьной парка на территории площадью 61 тыс. кв м.
Приблизительный срок сдачи объекта — 2027 год.