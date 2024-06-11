    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, зап

    753мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.99eur95.64

    Бортников заявил, что Украина при поддержке НАТО наращивает усилия по организации терактов в России

    1065
    14 комментариев

    Украина при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов в России, а также не прекращает попытки проникновения в приграничные территории с помощью ДРГ. Об этом 11 июня сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Диверсионно-разведывательные группы также осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов, отметил Бортников.

    Также сообщается, что с начала проведения СВО правоохранительные органы на стадиях приготовления предотвратили 134 террористических преступления и не допустили совершение 8 терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close