Бортников заявил, что Украина при поддержке НАТО наращивает усилия по организации терактов в России

Украина при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов в России, а также не прекращает попытки проникновения в приграничные территории с помощью ДРГ. Об этом 11 июня сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Диверсионно-разведывательные группы также осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов, отметил Бортников.



Также сообщается, что с начала проведения СВО правоохранительные органы на стадиях приготовления предотвратили 134 террористических преступления и не допустили совершение 8 терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона.