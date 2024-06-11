Кто вкуснее? Врач объяснила, почему комары любят кусать одних людей больше других

Комары — неотъемлемая часть лета. А вы когда-нибудь задумывались, как эти насекомые выбирают жертву? Бывало ли такое, что вас кусают, зато знакомых облетают стороной? О предпочтениях комаров рассказала заведующая отделением профосмотров поликлиники ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России Людмила Василив.
Как объяснила врач, комары обладают чрезвычайно чувствительными рецепторами, которые помогают им обнаруживать углекислый газ и лактат. Эти вещества выделяются человеком при дыхании и потоотделении.
Комары предпочитают людей с ускоренным метаболизмом, тех, кто активно занимается спортом, с более высокой температурой тела, вспотевших, а также обладающих лишним весом.
Кровососущих привлекает употребление сладкой, соленой или острой пищи и алкоголя. Они выбирают людей с первой и четвертой группами крови, предположительно из-за определенных химических соединений.
В 2022 году ученые из США выяснили, что комаров привлекает повышенное содержание карбоновых кислот на коже. Это такие вещества, которые организм выделяет вместе с потом. Изменить их уровень не помогают ни дезодоранты, ни диеты. Можно считать это вашей личной особенностью (и магнитом для комаров). Статью об этом опубликовал престижный научный журнал Cell.
Существуют исследования, что около 20 % людей выделяют особые вещества через кожу, которые естественным образом отпугивают комаров. Это делает их менее подверженными укусам по сравнению с остальными.
Людмила Василив рекомендует в летнее время носить светлую одежду и использовать репелленты.