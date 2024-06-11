Кто вкуснее? Врач объяснила, почему комары любят кусать одних людей больше других

А вы любимец комаров?

А вы любимец комаров? Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Комары — неотъемлемая часть лета. А вы когда-нибудь задумывались, как эти насекомые выбирают жертву? Бывало ли такое, что вас кусают, зато знакомых облетают стороной? О предпочтениях комаров рассказала заведующая отделением профосмотров поликлиники ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России Людмила Василив.

Как объяснила врач, комары обладают чрезвычайно чувствительными рецепторами, которые помогают им обнаруживать углекислый газ и лактат. Эти вещества выделяются человеком при дыхании и потоотделении.

Комары предпочитают людей с ускоренным метаболизмом, тех, кто активно занимается спортом, с более высокой температурой тела, вспотевших, а также обладающих лишним весом.

Кровососущих привлекает употребление сладкой, соленой или острой пищи и алкоголя. Они выбирают людей с первой и четвертой группами крови, предположительно из-за определенных химических соединений.