Под Ростовом-на-Дону женщину из ревности таскали на тросе за машиной и забили кувалдой

В Ростовской области жестоко убили 38-летнюю жительницу поселка Реконструктор. Женщину тащили на тросе за машиной, а после забили кувалдой. По подозрению в преступлении задержан ее сожитель. По предварительной информации, мотивом стала ревность. Подробности 11 июня сообщает Следственный комитет региона.
Следственный комитет по Ростовской области
Тело женщины обнаружили в лесу около поселка, расположенного в Аксайском районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК).
Из материалов дела следует, что ссора на почве ревности между 38-летним подозреваемым и его избранницей произошла в ночь на 10 июня. СК полагает, что мужчина избил женщину, затем привязал ее ноги буксировочным тросом к микроавтобусу и протащил до леса. Там женщина получила несколько ударов кувалдой по голове, после чего подозреваемый спрятал её тело.
Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.