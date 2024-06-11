Журналистку NGS24 признали виновной в применении насилия к военкому в первый день частичной мобилизации

Журналистка красноярского портала NGS24 Евгения Шелковникова получила три года принудительных работ из-за препирательств с военкомом. Об этом издание сообщает 11 июня.
Инцидент, которому суждено было стать уголовным делом, произошел в первый день частичной мобилизации, 22 сентября 2022 года. В военкомате Советского и Центрального районов съемочная группа портала общалась с посетителями и записывала комментарии. В какой-то момент в холл вышел человек в камуфляже и потребовал, чтобы журналистка прошла с ним за турникет.
По словам Евгении, мужчина начал хватать ее за руки и тащить в закрытую для посетителей часть здания. Девушка вырвалась и включила камеру.
«Этот мужчина по-хамски начал бить меня по рукам, ударил несколько раз и выбил телефон из рук, потом позвал на подмогу сотрудников. Началась толкотня, я осталась в окружении этих мужчин. Кое-какие записи мне всё же удалось сохранить. Мой оператор на улице зафиксировал, как меня пытались затащить обратно в здание», — рассказала журналистка.
Позже выяснилось, что некто в камуфляже — 60-летний военком Виктор Нечипоренко. Он вызвал на место полицию и Росгвардию, написал заявление на Шелковникову, обвинив в нападении. В качестве повреждений военком показал ссадину на виске. Выбивание из рук телефона Нечипоренко отрицал. Его слова подтвердили коллеги. На сторону Евгении встал только посетитель комиссариата, ставший свидетелем противостояния.
У девушки после этого инцидента остались зафиксированные гематомы, но суд это проигнорировал. Шелковникову признали виновной по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Журналистка не признала вину, ее приговорили к трем годам принудительных работ.