Журналистку NGS24 признали виновной в применении насилия к военкому в первый день частичной мобилизации

Инцидент, которому суждено было стать уголовным делом, произошел в первый день частичной мобилизации, 22 сентября 2022 года. В военкомате Советского и Центрального районов съемочная группа портала общалась с посетителями и записывала комментарии. В какой-то момент в холл вышел человек в камуфляже и потребовал, чтобы журналистка прошла с ним за турникет.

Журналистка красноярского портала NGS24 Евгения Шелковникова получила три года принудительных работ из-за препирательств с военкомом. Об этом издание сообщает 11 июня.

По словам Евгении, мужчина начал хватать ее за руки и тащить в закрытую для посетителей часть здания. Девушка вырвалась и включила камеру.



«Этот мужчина по-хамски начал бить меня по рукам, ударил несколько раз и выбил телефон из рук, потом позвал на подмогу сотрудников. Началась толкотня, я осталась в окружении этих мужчин. Кое-какие записи мне всё же удалось сохранить. Мой оператор на улице зафиксировал, как меня пытались затащить обратно в здание», — рассказала журналистка.

