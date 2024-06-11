Гребень антициклона немного поменяет погоду в Петербурге

Антициклон обеспечит Петербургу паузу в дождях.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня в городе облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ветер умеренный. Температура составит 20–22 градуса.
Сегодня регион окажется в зоне небольшого гребня антициклона. В такой ситуации, несмотря на облака, существенных осадков не ожидается, лишь на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В следующие два дня температура останется примерно такой же, но уже возможны кратковременные дожди.