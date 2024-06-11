В Петербурге пятиклассница и шестиклассница найдены мертвыми под окнами многоэтажек

Трагедии в двух петербургских семьях произошли накануне в разных районах города, но при похожих обстоятельствах. Учащихся 5-го и 6-го классов нашли мертвыми под окнами многоэтажных домов. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 июня.



Первую девочку обнаружили в третьем часу дня на Кушелевской дороге. Пятиклассница жила в квартире на 15-м этаже вместе с матерью. Записок девочка не оставила, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.



Шестиклассницу из Московского района нашли около шести часов вечера во дворе одного из домов по улице Орджоникидзе. 13-летняя погибшая жила на 14-м этаже в полной семье. Родители вместе с дочкой приехали в Россию из Таджикистана. На этот раз в квартире отыскали предсмертную записку. В СК возбуждено уголовное дело.

