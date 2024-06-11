Расценки на проведение предвыборной агитации

В рамках проведения предвыборной агитации, в период подготовки и проведения выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга, назначенных на 08 сентября 2024 года в соответствии Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» уведомляем о готовности предоставить печатную площадь в сетевом издании «Фонтанка.ру» www.fontanka.ru
Срок действия с 11.06.2024 г. по 06.09.2024 г.
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Предвыборная агитация с 10 августа 2024 года по 06 сентября 2024 года.
Окончание предвыборной агитации 06 сентября 2024 года в 00:00 по местному времени.
Публикация источника финансирования обязательна.