Лучше паркета. Нашли дерево, которое можно бесстрашно укладывать вместо инженерки и кафеля

Кварцпаркет — это пол из натурального дерева, стойкий, как камень Поделиться Поделиться





Перестать думать о ремонте невозможно. Если мысль, что квартира требует апгрейда, хотя бы раз мелькнула — всё, от нее не отвяжешься. Каждая щербинка на полу, скол кафеля или въевшееся пятно на кухонном фартуке будет напоминать о неотвратимости бытовых переделок.

Максимальные страдания испытывают, как правило, люди со вкусом. А это каждый первый петербуржец. Есть ли хоть какой-то вариант, что современный ремонт не убьет историческую красоту старого фонда и не опошлит свежую квартиру в новостройке? Сейчас разберемся.

Идеально смотрится благодаря замковому соединению. Плашки уложены без видимых стыков Поделиться Поделиться





Решение, которое устроит ценителей статусных интерьеров, — натуральное дерево. В качестве напольного покрытия это материал, идеальный по виду, но не самый простой в монтаже и уходе. Его мало ровно уложить — потом нужно поддерживать пропитками и натирками. Инженерная доска, по сути, это фанера — сложно обещать, что она сохранит безукоризненную геометрию, особенно при переменной влажности (для Петербурга обычное дело). Паркетная доска смотрится безукоризненно — до тех пор, пока ее не протоптали дети, не поцарапали домашние животные и не залили случайно водой.

Несколько лет назад в списке покрытий из натурального дерева появился кварцпаркет. И сразу продемонстрировал преимущества перед полами-конкурентами.

Можно укладывать в любой комнате, смело вписывая в дизайн-проекты разных стилей Поделиться Поделиться





Впечатляя разнообразием древесины — от классических дуба и ореха до такой экзотики, как тик, дуссия и гикори, — кварцпаркет гордится каменной выдержкой и устойчивостью к любым домашним эксцессам.

Так, его можно спокойно укладывать в санузле, превращая ванную комнату в произведение дизайнерского искусства. Стопроцентная водостойкость означает, что даже при прямом попадании воды он сохранит форму.

Легко монтировать с теплым полом, нагрев допустим до 28 ℃ Поделиться Поделиться





Впитываемость нулевая: разлили сок на кухне, а в детской малыши раскрасили пол маркерами? Протрите пол влажной тряпкой или вымойте мокрой шваброй.

Кварцпаркет применяют и в коммерческих помещениях — ресторанах, салонах, офисах. Любят за его устойчивость к воздействиям Поделиться Поделиться





В спальне можно установить теплые полы. Кварцпаркет выдерживает нагрев до 28 °C без рассыхания и монтируется с любым типом системы обогрева.

Прихожая и гостиная с кварцпаркетом выглядят свежими даже спустя десятилетия. Ставьте тяжелые сумки, переставляйте мебель, ходите в обуви. Натуральное дерево усилено SPC-основой. Каменная крошка в составе позволяет инновационному материалу сохранять звание одного из самых прочных и экологичных напольных покрытий.

Можно выбирать среди разных пород дерева, включая редкие экзотические Поделиться Поделиться





Очевидный плюс кварцпаркета — простейшая укладка. Замковая система обеспечивает быстрый монтаж без видимых стыков. Можно застелить целых 150 «квадратов» без порогов — это роскошные городские апартаменты или целый этаж частного дома с безупречным ремонтом.

Отлично смотрится в ванной и не боится огня в гостиной Поделиться Поделиться





Производитель дает на кварцпаркет пожизненную гарантию*. Учитывая, что натуральное дерево не выходит из моды и легко адаптируется к любой интерьерной стилистике, таким ремонтом можно наслаждаться десятилетиями и оставить его в наследство детям и внукам. Идеальное решение для тех, кто хочет радоваться каждому мгновению в настоящем и уверен, что и будущее прекрасно.

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Фотографии предоставлены ООО «Рефлор».

ООО «Рефлор» , ИНН 5406617040

*Пожизненная гарантия действует при соблюдении условий, прописанных в гарантийном листе.