В Приморском районе откроется молодежное пространство

В рамках ПМЭФ АО «Ленстройтрест», городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и СПб ГБУ «Молодежные пространства "ПРОСТО"» подписали соглашение о сотрудничестве.



Документ предполагает, что застройщик инвестирует 300 миллионов рублей в новое молодежное пространство в Приморском районе. Передать готовые помещения планируется во втором квартале 2025 года, срок арендного договора — 15 лет .

