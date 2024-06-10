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    В Приморском районе откроется молодежное пространство

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    Фото: предоставлено компанией «Ленстройтрест»
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    В рамках ПМЭФ АО «Ленстройтрест», городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и СПб ГБУ «Молодежные пространства "ПРОСТО"» подписали соглашение о сотрудничестве.

    Документ предполагает, что застройщик инвестирует 300 миллионов рублей в новое молодежное пространство в Приморском районе. Передать готовые помещения планируется во втором квартале 2025 года, срок арендного договора — 15 лет.

    По словам генерального директора АО «Ленстройтрест» Валерии Малышевой, нередко жилые комплексы лишены инфраструктуры для подростков и молодежи, так что им зачастую некуда пойти и нечем заняться, поэтому важно объединять их и вовлекать.

    Помимо создания молодежного центра в квартале «Окла», соглашение предполагает также организацию и проведение совместных мероприятий, в том числе в сфере молодежной политики, а также сотрудничество сторон в ряде программ и проектов.

    Фото: предоставлено компанией «Ленстройтрест»

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