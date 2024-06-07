Количество россиян, путешествующих по стране, выросло за год на 25%: на ПМЭФ обсудили развитие внутреннего туризма

Главными точками роста туристической отрасли станет развитие инфраструктуры и сервиса, экологический туризм и сохранение национальных традиций при финансовой и законодательной поддержке государства. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума говорили представители туристической отрасли на стенде «АиФ».

Фото: предоставлено «АиФ» Поделиться Поделиться





В прошлом году количество людей, путешествующих внутри страны, увеличилось на 25% — такая активность требует внимания с разных аспектов.

Так, лицо туристической отрасли страны формируют туроператоры, которые предлагают сервис, начиная от размещения туристов и формирования экскурсионной программы и заканчивая подбором персонала, от которого зависит качество обслуживания, говорит гендиректор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов. «Понятно, что туроператор создает ценность не только для туристов, но и в целом для развития инфраструктуры, — отметил он. — Она ведь создаётся не для конкретной компании, а в целом для нашей страны. Важно понимать, что никто эту созданную инфраструктуру потом никуда не унесёт, она останется в виде современных отелей, комфортабельного транспорта, полученных знаний». Он добавил, что крупный опытный оператор, перевозящий 2 млн туристов в год, в целом понимает, какой сервис нужен туристам.

генеральный директор FUN&SUN Владимир Рубцов Фото: предоставлено «АиФ» Поделиться Поделиться





При этом туроператоры ждут поддержки от государства, но необходимо понять, какие инструменты важно предоставить для игроков этого рынка, заметил Владимир Рубцов. «И конечно, на законодательном уровне необходимо правильно сформировать те законы, те постановления, которые помогут двигаться дальше, — продолжил он. — Здесь важно сформировать определённые рамки, границы, в которых будет правильно работать».

А если рынок будет расти, на нем появятся крупные игроки, то будет расти и прозрачность бизнеса в целом, что поможет усилить возможности регионов. При этом сейчас у России есть потенциал и для развития международного туризма. «Наша страна — сформированный бренд, который очень интересен для въездного турпотока, — говорит Владимир Рубцов. — К тому же мы ещё вот какой потенциал немного недооцениваем — когда путешествуем по разным странам, мы сами — инструмент создания и продвижения бренда России. На нас смотрят, нас изучают, видят другую культуру, нашу манеру общения, наши улыбки, оценивают, можем ли смотреть в глаза, рассматривают, что мы едим, замечают, что нам интересно. Это тоже формирует определённые знания о нас, а также желание приехать к нам и больше о нас узнать. Одним словом, огромнейший потенциал».

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов обратил внимание на то, что при стремительном развитии туризма может нарушиться природный баланс.



Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов Фото: предоставлено «АиФ» Поделиться Поделиться





«Прежде всего, нам надо дать определение понятию «экотуризм», — отметил он. — Оно до сих пор у нас не сформировано, и это тоже, в общем, является тормозом, в том числе и для тех, кто развивает это направление». В пример он привел Чукотку как землю, которая требует лимитированного посещения, а может, даже поощрения людей, которые сегодня ведут экологический образ жизни. «И это тоже, в общем, один из стимулов для туроператоров — открывать такие маршруты», — добавил он. В контексте развития внутреннего туризма важно также сохранять баланс в плане национальных различий, добавил директор по работе с органами государственной власти АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Кирилл Родин. По его словам, неподготовленные туристы, особенно из мегаполисов, приехав в национальную республику, не умеют себя вести соответственно местным обычаям и часто становятся причиной социальных конфликтов. Поэтому нужно готовить туристов к тому, чтобы ездить в разные регионы.

Эксперт ВЦИОМ также озвучил данные опроса россиян об их планах на отдых. Брать отпуск этим летом планирует каждый третий россиянин (32%): чаще всего наши сограждане предпочитают брать две недели (16%). При этом каждый второй (53%) собирается отдыхать дома. Провести время на даче планируют 28%. В топ-3 форматов летнего отдыха вошли и поездки по стране (14%). 26% из тех, кто выбрал внутренний туризм, отправятся в северо-западном направлении. Среди других районов и городов россияне чаще всего выбирают Санкт-Петербург (18%), а также Республику Карелию (4%), Калининград (3%) и Выборг.

19% путешественников строят маршрут в центральной части России: Москва и Московская область (11%), Тверь (2%), Владимир, Смоленск, Ярославль, Ивановская область, Тула, Воронеж. Сибирский округ (18%): Алтай (7%), Новосибирск (4%), Иркутск (3%), Байкал, Красноярск (по 2%).

Южное направление — 14% путешествующих по России: Сочи, Краснодарский край (по 3%), Ростов-на-Дону (2%) и другие города, например Анапа, Астрахань, Ейск. Приволжский округ набирает 13% (Нижний Новгород — 4%, Казань, Пермь — по 3%, Удмуртская Республика — 2%, Самара). На Северный Кавказ поедут 11% (Пятигорск — 3%, Ставрополье, Нальчик, Ессентуки — по 2%, Домбай, Владикавказ). Урал (Екатеринбург — 3%) и Дальний Восток (Владивосток — 2%).

«По данным опроса видно, что россияне предпочитают активный отдых. Программа летнего досуга у наших соотечественников разнообразная: поездки на природу (48%), посетить места культурного отдыха (24%), достопримечательности (22%), автотуризм (11%), посетить значимые события и мероприятия (9%), побывать в местах с хорошей кухней (8%), посетить религиозные объекты (7%), шопинг (4%), экскурсии на аграрные и промышленные объекты называют 3% и 2% соответственно», — сообщил Кирилл Родин.



Одним из активно развивающихся регионов с точки зрения туризма стал Кавказ, а лидером по росту посещаемости — Дагестан.

Как отметил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, туризм для Дагестана — это новое направление. «За последние 3–5 лет в Республике Дагестан туризм занимает одно из самых экономично развивающихся направлений. Еще лет шесть назад республику посещало несколько сотен тысяч туристов, в 2022 году Дагестан посетили 1,5 млн туристов, в 2023 году — 1,7 млн человек. Правительство России определило прибрежную полосу Карабудахкентского, Каякентского, Дербентского и Магарамкентского районов для создания туристско-рекреационной особой экономической зоны — проект Каспийского кластера, поддержанный президентом страны, предполагает обустройство береговой полосы протяженностью 6,5 км, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой инженерной и туристской инфраструктур», — отметил он.