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    В Молодежном театре на Фонтанке выпускают «Барышню-крестьянку»

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    9 и 11 июня в Молодежном театре на Фонтанке пройдет премьера спектакля «Барышня-крестьянка», поставленного на основе повести А. С. Пушкина. Премьера спектакля обозначена в рамках масштабного фестиваля «Петербург. Пространство Пушкина», который проходит в городе с 15 мая.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Своей задачей Молодежный театр обозначает приближение героев к сегодняшнему зрителю, чтобы персонажи, созданные два века назад, не остались в сознании призрачными фигурами из школьной программы. Режиссер спектакля Наталья Архипова снимает с героев глянец и приумножает пушкинскую ироничность.

    Режиссер вместе с актерами Молодежного театра, добавляя в игровой сюжет произведения музыку Александра Рыбакова, старается передать атмосферу разных эпох, соединяя предметы старины с современными элементами. В основе произведения Пушкина лежат три популярных литературных сюжета: женщина из высшего общества в образе простой девушки; любовь юноши и девушки из враждующих семей; любовь дворянина к крестьянке. Они подчеркивают, что пушкинская история может рассматриваться как вариация на тему шекспировского сюжета о вражде семей — «Ромео и Джульетты». Однако персонажам Пушкина уготована счастливая судьба, которая соответствует финалу повести и лучшим традициям лёгкого жанра — свадьба в конце.

    16+

    Арина Хек

    Фото: предоставлено организаторами

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