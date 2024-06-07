Искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, финтех и блокчейн: участники ПМЭФ обозначили перспективные направления для инвестиций

Участники сессии «Ждать или инвестировать: партнерства как механизм реализации прорывных решений в нынешней геополитической обстановке» ответили на вопрос, заявленный в названии положительно — инвестировать нужно сейчас, но в понятные инструменты. Участие в обсуждении приняли банки, научное сообщество, промышленные компании и институты развития.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что в развитие ключевых секторов российской экономики — от инфраструктуры до технологий — РФПИ уже направил 2,2 трлн рублей. При этом доход государства от них уже в два раза превысил вложения.

По словам Кирилла Дмитриева, российская экономика показала рост, превышающий стагнацию, которая наблюдается в Европе в связи с потерями из-за санкций, в частности, потери из-за отказа от российского газа Европа к концу года составят 1 трлн евро. «Поэтому, безусловно, будем инвестировать сейчас, вместе со «Сколково», с КамАЗом, «Сириусом», ИТМО. Это практическая позитивная работа», — отметил он.



Председатель правления «Сколково» Сергей Перов Фото: Антон Новодережкин/ «Росконгресс» Фото: Антон Новодережкин/ «Росконгресс» Фото: Антон Новодережкин/ «Росконгресс» Поделиться Поделиться





Председатель правления «Сколково» Сергей Перов согласился, что сегодня наиболее удачное время для инвестиций, и также посоветовал «не ждать, а инвестировать в понятные инструменты», которые, в частности, предлагает «Сколково». Глава Фонда отметил, что «Сколково» сейчас ориентирован на работу с частными инвесторами, и за последние пять лет они уже инвестировали в сколковские стартапы 3,3 млрд рублей. Фонд, в свою очередь, возместил бизнес-ангелам вложенные средства на сумму 1,6 млрд рублей.

«Программа предполагает возмещение частным инвесторам 50% вложенных в стартапы средств, что позволяет снизить риски, — рассказал Сергей Перов. — Сегодня в нашем портфеле более 4 тысяч компаний, которые прошли экспертизу Фонда и получили статус резидента. Бизнес-ангел может инвестировать любым удобным способом — вклад, выкуп и заем, становится акционером, совладельцем стартапа и получает прибыль от результатов его деятельности, если компания успешна. С 2022 года к программе возмещения инвестиций бизнес-ангелам были подключены университетские стартапы».



Среди перспективных технологических отраслей для инвестирования глава Фонда выделил искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, финтех, блокчейн и цифровые платежи, а также медицину.

Председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отметила важность инвестиций в таланты и проекты по развитию городской среды. «Экология, климат, устойчивое развитие — это безусловный приоритет на многие годы вперед. Но сегодня мы ориентируемся и на инновационные решения, направленные на технологическое развитие страны», — сказала Елена Шмелева.



Ректор Национального исследовательского университета ИТМО Владимир Васильев подчеркнул, что основной фокус ИТМО — на разработке новых моделей и продуктов ИИ, фундаментальных моделей, которые должны применяться и в экономике страны, и в социальной сфере.

КамАЗ сейчас в партнерстве с «Росатомом» завод развивает направление по производству электромобилей. «Отрасль у нас непростая, высокая конкуренция, не очень высокая норма прибыли. Но тем не менее инвесторы правильно реагируют, и те компании, которые видят будущее, получают оценку рынка», — сказал генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Серьезные инновации сегодня требуются в сельском хозяйстве, и для этого тоже необходимо развивать партнерства компаний с ВУЗами, считает президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. К 2050 году население земли увеличится на 2,2 млрд человек и, чтобы их прокормить, потребуется увеличить количество производимых сегодня продуктов на 60%. А при этом 40% почв сегодня деградированы, и их нужно защищать, добавил спикер.