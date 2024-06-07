Пилотный проект по оплате цифровым рублем товаров и услуг планируется расширять

В 11 городах России протестировали возможности оплаты цифровым рублем товаров и услуг. Банки и регулятор выбрали 30 торгово-сервисных компаний, а участники фокус-группы отработали операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплату в точках продаж по QR-кодам. Как сообщили в ВТБ, результаты пилота говорят о том, что можно расширять состав участников и типы операций.
ВТБ запустил операции в цифровых рублях в августе 2023 года. Среди контрагентов, товары и услуги которых оплачивались цифровым рублем, — «Лукойл», «Ростелеком», «Московский метрополитен», а также благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские Деревни-SOS».
Также участники пилотного проекта могут снять наличные, переведя средства со счета цифрового рубля на обычный банковский счет, а затем снять их в банкомате. Также ВТБ в прошлом году тестировал возможности трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях из России в Беларусь.
На следующих этапах добавятся такие операции, как оплата по динамическому QR-коду и переводы между юрлицами. Кроме того, кратно увеличится число участников фокус-группы, сообщал Банк России.
«Участие в тестировании цифровой национальной валюты дает нам возможность одними из первых понять весь потенциал технологии и максимально адаптировать ее для клиентов, — заявил заместитель президента–председателя правления ВТБ Георгий Горшков. — Мы заинтересованы в масштабировании цифрового рубля, в том числе в расширении участников фокус-группы, числа контрагентов, видов операций на платформе Банка России. Реализация проекта позволит повысить стабильность и безопасность финансовой отрасли страны, особенно актуальные в период санкционного давления на экономику и финансовую сферу, когда российские банки были отключены от международных платежных систем».
Всего в пилоте цифрового рубля принимают участие 12 банков.