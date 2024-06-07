Пилотный проект по оплате цифровым рублем товаров и услуг планируется расширять

В 11 городах России протестировали возможности оплаты цифровым рублем товаров и услуг. Банки и регулятор выбрали 30 торгово-сервисных компаний, а участники фокус-группы отработали операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплату в точках продаж по QR-кодам. Как сообщили в ВТБ, результаты пилота говорят о том, что можно расширять состав участников и типы операций.

ВТБ запустил операции в цифровых рублях в августе 2023 года. Среди контрагентов, товары и услуги которых оплачивались цифровым рублем, — «Лукойл», «Ростелеком», «Московский метрополитен», а также благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские Деревни-SOS».

