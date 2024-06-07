Россияне настроены копить: портфель сбережений физлиц вырастет до конца года на четверть и достигнет 55,8 трлн рублей

Рост сбережений физлиц в первом полугодии позволяет прогнозировать, что по итогам первого полугодия портфель розничных пассивов достигнет 50 трлн рублей, а к концу года — 55,8 трлн рублей, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Рост по итогам года составит рекордные 24%.

Основным фактором, влияющим на рост сбережений, является высокий уровень ключевой ставки Центробанка, который обеспечивает высокие проценты по вкладам.

«Ставки по сберегательным продуктам на рынке остаются на максимальных уровнях и продолжают стимулировать вкладчиков размещать свои деньги в банках, — отметил Георгий Горшков. — С начала года мы увеличили объем классических сбережений почти на 1 трлн, обеспечив уже более трети прироста всего рынка. В этом году общий портфель сбережений розничных клиентов ВТБ достигнет 9,5 трлн».