Россияне настроены копить: портфель сбережений физлиц вырастет до конца года на четверть и достигнет 55,8 трлн рублей

Рост сбережений физлиц в первом полугодии позволяет прогнозировать, что по итогам первого полугодия портфель розничных пассивов достигнет 50 трлн рублей, а к концу года — 55,8 трлн рублей, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Рост по итогам года составит рекордные 24%.
Основным фактором, влияющим на рост сбережений, является высокий уровень ключевой ставки Центробанка, который обеспечивает высокие проценты по вкладам.
«Ставки по сберегательным продуктам на рынке остаются на максимальных уровнях и продолжают стимулировать вкладчиков размещать свои деньги в банках, — отметил Георгий Горшков. — С начала года мы увеличили объем классических сбережений почти на 1 трлн, обеспечив уже более трети прироста всего рынка. В этом году общий портфель сбережений розничных клиентов ВТБ достигнет 9,5 трлн».
Рост рынка сбережений прогнозируется и во втором полугодии — на это влияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора и высокие ставки, которые банки будут предлагать вкладчикам.
Как отметили в ВТБ, клиенты чаще всего размещают средства на срочных рублевых депозитах. В этом году средний «чек» рублевых вкладов вырос на 2 тысячи по сравнению с прошлым годом и достиг 508 тысяч рублей. Самый популярный срок размещения — от трех месяцев до полугода, на них приходится более 92% от всех открытых вкладов в 2024 году. Средний чек по накопительным счетам составляет около 356 тыс. рублей.