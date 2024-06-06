Реклама

    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    5 м/с, зап

    757мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    GloraX и «Ростелеком» подписали соглашение об «умных» сервисах в жилье

    478
    1 комментарий
    Фото: Предоставлено GloraX
    ПоделитьсяПоделиться

    В рамках ПМЭФ GloraX и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут сотрудничать в сфере цифровых решений в строительстве, управлении недвижимостью и ее эксплуатации, тестировать новые технологии и создавать совместные платформы.

    Как отметили в GloraX, сотрудничество позволит комплексно внедрять «умные сервисы» в проектах девелопера на всех стадиях, от стройки до оснащения жилых комплексов инфраструктурой.

    — Совместно мы будем создавать единую цифровую среду для пользователей объектов недвижимости, — рассказал старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков. — Будут внедряться комплексные цифровые системы для застройщика, эксплуатирующих организаций и жителей. Интеллектуальные решения позволят создать комфортную и безопасную среду для жителей, а поставщикам и УК — эффективно распоряжаться ресурсами.

    Фото: Предоставлено GloraX

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    27455585106 Июн 2024 в 16:39
    «Интеллектуальные решения позволят создать комфортную и безопасную среду для жителей»
    Глоракс бы не позорился, а сделал обещанные дороги в Английской Миле-2!!!! Ни тротуаров, ни освещения, как в глухой деревне.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close