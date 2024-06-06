GloraX и «Ростелеком» подписали соглашение об «умных» сервисах в жилье

В рамках ПМЭФ GloraX и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут сотрудничать в сфере цифровых решений в строительстве, управлении недвижимостью и ее эксплуатации, тестировать новые технологии и создавать совместные платформы.

Как отметили в GloraX, сотрудничество позволит комплексно внедрять «умные сервисы» в проектах девелопера на всех стадиях, от стройки до оснащения жилых комплексов инфраструктурой.



— Совместно мы будем создавать единую цифровую среду для пользователей объектов недвижимости, — рассказал старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков. — Будут внедряться комплексные цифровые системы для застройщика, эксплуатирующих организаций и жителей. Интеллектуальные решения позволят создать комфортную и безопасную среду для жителей, а поставщикам и УК — эффективно распоряжаться ресурсами.

