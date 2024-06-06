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    VK-порталы соединят девять городов ко Дню России

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    В девяти городах РФ появятся VK-порталы, которые установят на улицах ко Дню России (отмечается 12 июня). Об этом 6 июня сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

    С помощью мультимедийных инсталляций смогут пообщаться друг с другом жители Владивостока, Грозного, Казани, Красноярска, Москвы, Перми, Петербурга, Саратова и Тюмени. Будет возможность встретиться с блогерами и артистами, виртуально «посетить» концерты.

    VK-порталы появятся накануне Дня России и будут работать с 7 по 16 июня.

    «Прохожему достаточно подойти к экрану, чтобы связаться с жителем другого города — участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня», — сказано в релизе.

    В Петербурге инсталляцию установят на Малой Конюшенной улице. Объединит всех портал в Москве, на выставке-форуме «Россия». 12 июня он свяжет все 9 городов — участников проекта одновременно.

    Добавить в общение интерактивности поможет чат-бот в сообществе «VK Праздники» во «ВКонтакте». С его помощью собеседники по обе стороны экрана могут совместно станцевать или спеть в «мяу-караоке».

    С помощью порталов пройдет «Батл Городов»: ежедневно в одно и то же время жители смогут присоединиться к команде города и сыграть в викторину.

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