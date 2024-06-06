VK-порталы соединят девять городов ко Дню России

В девяти городах РФ появятся VK-порталы, которые установят на улицах ко Дню России (отмечается 12 июня). Об этом 6 июня сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

С помощью мультимедийных инсталляций смогут пообщаться друг с другом жители Владивостока, Грозного, Казани, Красноярска, Москвы, Перми, Петербурга, Саратова и Тюмени. Будет возможность встретиться с блогерами и артистами, виртуально «посетить» концерты.



VK-порталы появятся накануне Дня России и будут работать с 7 по 16 июня.

«Прохожему достаточно подойти к экрану, чтобы связаться с жителем другого города — участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня», — сказано в релизе.

