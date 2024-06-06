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    ПМЭФ 2024

    МегаФон и Совкомбанк договорились о совместной поддержке НКО в сфере связи и телекоммуникаций

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    Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон
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    МегаФон и Совкомбанк подписали на ПМЭФ-2024 соглашение о партнерстве в рамках благотворительной платформы «Технологии добра». МегаФон будет предоставлять мобильную связь, интернет и дополнительные цифровые сервисы.

    Сейчас платформой «Технологии добра» пользуются около 250 НКО, занимающихся благотворительной деятельностью, — они получают услуги и продукты от партнеров проекта на безвозмездной и льготной основе.

    «Платформа «Технологии добра» — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — И МегаФон как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов».

    «Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», — уверен генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

    Телеком-оператор участвует в различных благотворительных проектах, особое внимание уделяя помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

    Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

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