МегаФон и Совкомбанк договорились о совместной поддержке НКО в сфере связи и телекоммуникаций

МегаФон и Совкомбанк подписали на ПМЭФ-2024 соглашение о партнерстве в рамках благотворительной платформы «Технологии добра». МегаФон будет предоставлять мобильную связь, интернет и дополнительные цифровые сервисы.
Сейчас платформой «Технологии добра» пользуются около 250 НКО, занимающихся благотворительной деятельностью, — они получают услуги и продукты от партнеров проекта на безвозмездной и льготной основе.
«Платформа «Технологии добра» — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — И МегаФон как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов».
«Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», — уверен генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.
Телеком-оператор участвует в различных благотворительных проектах, особое внимание уделяя помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.