Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    756мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    На площадке ПМЭФ установили трехметровую разноцветную лошадь-качалку

    Арт-объект посвящен Году семьи

    717
    2 комментария
    Фото: пресс-служба «Авито»
    ПоделитьсяПоделиться

    На ПМЭФ установили необычный арт-объект — разноцветную лошадь-качалку, разрисованную детскими игрушками. На ней можно найти детские коляски, футбольные мячи, велосипеды и самокаты, книжки и музыкальные инструменты и другие вещи.

    Арт-объект под названием «Лошадка, добрый друг детства» установила компания «Авито» в первый день форума, 5 июня. Трехметровая разноцветная лошадка выполнена в технике танграм и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в форму детской лошадки-качалки.

    Создан арт-объект был в сотрудничестве с Ириной Дерябиной, художником-технологом сцены Большого театра. А 6 июня посетители смогут наблюдать перформанс в реальном времени (0+) — художники будут расписывать арт-объект.

    — Дети быстро растут, и у многих семей остаются новые вещи с бирками и нераспакованные товары, которыми они даже не успели воспользоваться. Кроме того, многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие предметы, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье за весь срок эксплуатации. Важно передавать их другим, чтобы освободить пространство в доме. И еще, по данным аналитиков платформы, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью «Авито» за 2023 год составила более 15 млрд рублей, — отметил Иван Гуз, управляющий партнер «Авито».

    Арт-объект будет находиться на площадке форума все дни, а после переберется на постоянное место экспонирования на одну из площадок Санкт-Петербурга, которую выберут позже.

    Фото: пресс-служба «Авито»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    MinimumLaw06 Июн 2024 в 15:13
    Троянского коня уже доставили, говорите? Хорошо...
    +0−0
    Zнаворотник06 Июн 2024 в 14:37
    вожди африканских племён трепещут
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close