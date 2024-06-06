На площадке ПМЭФ установили трехметровую разноцветную лошадь-качалку

На ПМЭФ установили необычный арт-объект — разноцветную лошадь-качалку, разрисованную детскими игрушками. На ней можно найти детские коляски, футбольные мячи, велосипеды и самокаты, книжки и музыкальные инструменты и другие вещи.
Арт-объект под названием «Лошадка, добрый друг детства» установила компания «Авито» в первый день форума,
Создан арт-объект был в сотрудничестве с Ириной Дерябиной, художником-технологом сцены Большого театра. А
— Дети быстро растут, и у многих семей остаются новые вещи с бирками и нераспакованные товары, которыми они даже не успели воспользоваться. Кроме того, многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие предметы, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье за весь срок эксплуатации. Важно передавать их другим, чтобы освободить пространство в доме. И еще, по данным аналитиков платформы, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью «Авито» за 2023 год составила более 1
Арт-объект будет находиться на площадке форума все дни, а после переберется на постоянное место экспонирования на одну из площадок Санкт-Петербурга, которую выберут позже.