На ПМЭФ подписали соглашение о комплексном развитии территории в историческом районе «Стеклянный городок»

В рамках ПМЭФ вице-губернатор города Николай Линченко и ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Рекорд» (входит в холдинг «КВС») подписали соглашение о намерениях.
Речь идет о проекте КРТ на территории исторического района «Стеклянный городок» в Невском районе.В рамках КРТ также предполагается построить бизнес -центр. По словам Сергея Ярошенко, генеральный директор группы компаний «КВС», объект создаст около 2,8 тыс. новых рабочих мест. Помимо площадей под аренду для бизнеса на его базе собираются открыть IT — кластер, куда может войти один из крупнейших региональных центров связи.