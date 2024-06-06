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    ПМЭФ 2024

    На ПМЭФ подписали соглашение о комплексном развитии территории в историческом районе «Стеклянный городок»

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    Фото: Предоставлено компанией «КВС»
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    В рамках ПМЭФ вице-губернатор города Николай Линченко и ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Рекорд» (входит в холдинг «КВС») подписали соглашение о намерениях.

    Речь идет о проекте КРТ на территории исторического района «Стеклянный городок» в Невском районе.В рамках КРТ также предполагается построить бизнес -центр. По словам Сергея Ярошенко, генеральный директор группы компаний «КВС», объект создаст около 2,8 тыс. новых рабочих мест. Помимо площадей под аренду для бизнеса на его базе собираются открыть IT — кластер, куда может войти один из крупнейших региональных центров связи.

    Фото: Предоставлено компанией «КВС»

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